Banda di ladri d'auto a caccia di Ford Puma nel parcheggio condominiale

A caccia di una Ford Puma. Una banda di ladri d'auto a Parco Talenti. A mettergli i bastoni fra le ruote dei carabinieri, di ritorno a casa dopo aver terminato il turno di lavoro. Arrestato uno dei malviventi, un 31enne, i complici sono riusciti a scappare dopo aver speronato l'auto di uno dei militari liberi dal servizio.

Il tentato furto la notte di giovedì all'interno di un comprensorio residenziale, al civico 100 di via di Casal Boccone. Tre ladri. Arrivati intorno all'1:30 nel parcheggio condominiale due di loro sono scesi e hanno aperto una Ford Puma. Ad attenderli con il motore acceso nell'auto l'autista e terzo complice.

La banda di ladri non aveva fatto i conti con alcuni carabinieri in servizio all'VIII Reggimento Lazio, residenti nella stessa zona. Di ritorno a casa, in piena notte, hanno visto i ladri e, dopo essersi qualificati, gli hanno intimato l'alt. Ma se il ladro che si trovava dentro alla Ford Puma non ha avuto tempo di liberarsi, i due compari non si sono fatti prendere. Saliti sull'auto hanno tamponato una delle macchine di uno dei carabinieri liberi dal servizio e si sono dileguati.

Destino diverso per il 31enne, un romano con precedenti specifici, trovato nell'auto che voleva rubare. Chiamati dai colleghi i carabinieri della stazione Roma Talenti lo hanno arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un tentato furto che ha allarmato i residenti del comprensorio di Casal Boccone. "Un furto al mese - racconta al nostro giornale un residente - fra auto rubate, cannibalizzate e lasciate sopra i mattoni chiediamo un maggiore controllo della zona. Non possiamo vivere con la paura di essere derubati ogni notte".