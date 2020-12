Pile per rompere i vetri delle auto da rubare, fermata banda di giovani ladri

Usavano delle pile per danneggiare i vetri delle auto in sosta nel tentativo di rubarle. A sentire il rumore dei finestrini infranti un cittadino che si trovava in zona San Paolo che ha poi chiamato la polizia prima che la banda di giovani ladri potesse scappare con un’auto rubata.

In particolare la banda, due ragazze ed un ragazzo, è entrata all’opera poco prima della mezzanotte di lunedì su viale Leonardo Da Vinci. Dopo aver infranto i vetri di quattro vetture in sosta è però arrivata una volante del Commissariato Colombo di polizia, allertata dal passante, che li ha bloccati con ancora in mano le pile usate per danneggiare le macchine prese di mira.

Identificati in una ragazza ucraina di 18 anni, un giovane italiano coetaneo ed una 17enne, i primi due sono stati arrestati per tentato furto mentre la minorenne è stata denunciata.