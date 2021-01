Coppia di ladri rompe finestrini e ruba dalle auto nel quartiere vicino

Dal Pigneto al vicino quartiere del Prenestino. Non si ferma l'ondata di criminalità che nelle ultime settimane ha visto al centro delle cronache cittadini le strade del quartiere di Roma sud dove scippi e furti hanno allarmato gli abitanti della zona, soprattutto quelli che risiedono nella zona dei cosiddetti "Villini".

Così mentre le forze dell'ordine rafforzavano i controlli fra le strade del Pigneto nel quartiere adiacente vetri infranti ed auto danneggiate hanno risvegliato gli abitanti nel cuore della notte. Siamo in largo Perestrello, dove un uomo di 36 anni, insieme ad una ragazza di 24 anni, con l’intento di rubare all’interno delle autovetture posteggiate in strada, hanno infranto i vetri delle macchine appropriandosi poi degli oggetti rinvenuti all’interno.

Gli agenti della sezione Volanti, intervenuti a seguito della segnalazione al 112, li hanno intercettati in via Lodovico Povoni, sebbene i due abbiano provato a nascondersi dietro due autovetture.

Entrambi con precedenti di polizia e con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria i due sono stati arrestati per danneggiamento, tentato furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al momento del fermo, infatti, i due hanno opposto resistenza ai poliziotti, danneggiando anche gli interni dell’autovettura di servizio.

La coppia è stata anche sanzionata per violazione delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid 19. Nel corso degli accertamenti i poliziotti hanno constatato il danneggiamento di due vetture, con lunotto anteriore e finestrino lato guida infranti, oltre gli interni completamente rovistati. Proseguono le indagini per verificare se altre macchine siano state danneggiate.