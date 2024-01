Ladri svaligiano furgone dell'Italgas

Hanno svaligiato un furgone dell'Italgas e poi si sono allontanati. A mettergli i bastoni fra le ruote i carabinieri che li hanno poi arrestati. Succede al Quartiere Africano.

Saccheggiato furgone dell'Italgas

Sono stati alcuni cittadini di via Pietro Mascagni a notare, la scorsa sera, due persone aggirarsi con fare sospetto tra le auto in sosta ed hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Parioli che hanno bloccato due cittadini rom che tentavano di allontanarsi a bordo di un Fiat Doblò.

In loro possesso, i militari hanno trovato diversi utensili da lavoro che i due avevano asportato, poco prima, da un furgone della società Italgas aperto forzatamente mediante un bastone in ferro. I due, un 26enne e un 32enne, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e portati in caserma.

Carabinieri minacciati con una bottiglia rotta

Poche ore prima, in via Manin, angolo via Giovanni Giolitti, in zona Termini-Esquilino, un tunisimo senza dimora è stato fermato per un controllo da una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Piazza Dante. L’uomo ha iniziato, anche in presenza di numerosi passanti, a mostrare irritazione e a inveire contro gli uomini dell'Arma rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

L’uomo si è poi introdotto all’interno di un esercizio commerciale dove si è impossessato di una bottiglia di birra e, dopo averla infranta a terra, l’ha brandita contro i militari minacciandoli, tentando di dileguarsi a piedi all'interno della stazione ferroviaria. I carabinieri, però, lo hanno raggiunto e bloccato. È stato arrestato e portato in caserma.