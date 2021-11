Sequestrano e rapinano un corriere: scovati i ladri di aspirapolveri

Sono due romani del Tiburtino III i banditi che lo scorso mese di gennaio bendarono, sequestrarono e rapinarono un corriere facendo sparire aspirapolveri e materiale per la ristorazione che stava consegnando con il furgone nella zona di Pietralata. Una mattinata di paura vissuta da un uomo romano di 45 anni che prima di essere lasciato venne incappucciato e fatto salire sul suo furgone, poi ripulito dalla coppia di ladri.

La rapina con sequestro di persone si consumò la mattina dello scorso 11 di gennaio quando il 45enne venne sequestrato allo scopo di commettere una rapina, dopo essere stato minacciato, mentre stava effettuando delle consegne di alcuni pacchi in via dell'Alabastro. Una volta bendato i rapinatori si allontanarono con il corriere ed il suo mezzo, con il veicolo che venne poi abbandonato senza il carico in via Castel Boverano, nella zona di Ponte Mammolo.

Ripulito del carico, dopo essersi riuscito a liberare, fu lo stesso corriere a dare l'allarme ai carabinieri a cui riferì di essere stato rapinato e sequestrato da quattro persone armate ed incappucciate. Da qui l'intervento degli investigatori che riuscirono la mattina stessa a recuperare l'intera refurtiva denunciando inizialmente i due romani di 53 e 57 anni (arrestati stamattina), per ricettazione.

Dopo dieci mesi dalla rapina i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno quindi ricostruito il tutto, accertando come la rapina sia stata consumata da due persone e non da una banda di quattro malviventi.

Entrambi già conosciuti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio sono stati gli investigatori dell'Arma, a seguito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, ad arrestarli in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Roma.

Sono gravemente indiziati per i delitti di rapina aggravata e sequestro di persona in concorso. I due sono stati raggiunti dai militari, presso le rispettive abitazioni, e condotti in caserma dove, una volta notificato l’atto sono stati accompagnati presso il carcere di Perugia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.