Piazza Bologna: ladri all'asilo nido

Ladri all'asilo nido Grillo Jo, ma in fuga con un pugno di mosche. L'amara sorpresa, la seconda nel volgere di poco più di due mesi, alla riapertura giovedì mattina della scuola dell'infanzia che si trova in via di Villa Narducci. Riusciti ad entrare nella scuola i predoni hanno scassinato alcuni armadietti ma non hanno trovato nulla da rubare e sono quindi fuggiti a mani vuote. Sul posto è quindi intervenuta la polizia a caccia di elementi utili a risalire ai "predoni.

Una irruzione che segue di poco meno di due mesi una precedente 'visita' poco gradita alla stessa scuola. Era infatti la notte dello scorso 7 gennaio quando ignoti dopo aver forzato una porta antipanico vandalizzarono e misero a soqquadro l'asilo nido. "Un'azione barbara", come definita a suo tempo dal'assessore alle politiche educative del II Municipio, Emanuele Gisci. Stamattina, a distanza di meno di due mesi dall'atto vandalico, un'altra amara sorpresa.