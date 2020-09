Baby ladri sorpresi a forzare il portoncino di un appartamento

Hanno 12, 13 e 14 anni i tre giovanissimi ladri arrestati dai carabinieri della Compagnia Roma Parioli in zona Pinciano. I tre nomadi, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono finiti in manette con l’accusa di tentato furto aggravato in abitazione in concorso.

I malviventi sono stati bloccati dai Carabinieri della Stazione Roma Parioli appena dopo essersi allontanati da un condominio in via di Villa Sacchetti, dove avevano tentato di accedere in un’abitazione.

I Carabinieri sono intervenuti su richiesta giunta al 112 da parte del portiere dello stabile che ha sorpreso i tre mentre cercavano di danneggiare e forzare la porta d’ingresso dell’appartamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli arrestati sono stati portati presso il Centro di Accoglienza Minori e gli arnesi da scasso trovati in loro possesso sono stati sequestrati.