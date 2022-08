I ladri d'appartamento con gli attrezzi da scasso nascosti nel vano airbag dell'auto

Ladri d'appartamento a Palmarola. A sorprenderli nella notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma intervenuti in via Casal del Marmo dove alcuni abitanti di zona avevano segnalato due uomini che tentavano di forzare il portone condominiale. Una volta sul posto i militari hanno sorpreso due cittadini georgiani, un 37enne e un 28enne, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, a bordo di un veicolo all’esterno dello stabile e li hanno fermati.

Sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e un coltello, occultati all’interno del vano dell’airbag del cruscotto, utilizzati per forzare la serratura del portone.

Ladro in via Gioberti

Un altro cittadino georgiano, di 25 anni, è finito in manette dopo essere stato sorpreso, dal personale addetto alla sicurezza di un negozio in via Gioberti, mentre, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, si è impossessato di varia merce, del valore di circa 120 euro. Intervenuti i carabinieri della stazione Roma Piazza Dante che hanno bloccato l’uomo, trovato in possesso di un paio di forbici e di una pinza multiuso utilizzate per la rottura delle placche antitaccheggio. Arnesi sequestrati e refurtiva recuperata.