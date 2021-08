Salario, residenti della Roma "bene" in vacanza e ladri d'appartamento all'opera

Residenti della Roma "bene" in vacanza e ladri in città all'opera. A fermarne due pronti ad entrare in azione i carabinieri, che proseguono senza sosta i servizi di controllo in tutta la Capitale al fine di prevenire furti in abitazione.

Nel cuore del quartiere Salario, la scorsa notte, i militari della Compagnia Parioli hanno fermato due ladri che stavano per mettere a segno un furto in un elegante palazzina di via Arbia, ai danni di un appartamento rimasto incustodito perché i proprietari sono in vacanza.

I carabinieri erano di pattuglia nel quartiere quando hanno ricevuto da un condomino la segnalazione di rumori strani provenire dallo stabile. All’interno i Carabinieri hanno sorpreso e bloccato due cittadini georgiani, di 26 e 27 anni, specializzati nei furti in appartamento.

I due avevano già forzato con degli specifici attrezzi la serratura della porta d’ingresso del condominio e si stavano dirigendo verso uno specifico appartamento. Entrambi sono stati arrestati per tentato furto aggravato.