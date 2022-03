La banda di ladri che noleggia auto per andare a saccheggiare appartamenti

Usavano auto prese a noleggio per non essere rintracciati, poi grazie al kit dello scasso che portavano con loro saccheggiavano appartamenti e garage. È quanto hanno scoperto gli agenti del XII distretto Monteverde arrestando ieri a mezzogiorno, tre georgiani di 46, 34 e 25 anni. Sono tutti gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso.

I tre viaggiavano sull'auto sulla via Aurelia direzione Roma centro. Seguiti a distanza, hanno poi raggiunto via Forte Braschi dove, dopo aver parcheggiato, hanno iniziato a guardarsi intorno con fare sospetto. Gli investigatori, insospettiti da questo atteggiamento, hanno deciso di pedinarli e così mentre due di loro sono entrati all'interno di un condomino, il terzo uomo è rimasto a fare da palo vicino al veicolo.

Gli agenti a quel punto, agevolati dall'apertura del cancello elettronico che porta ai garage condominiali, sono entrati all'interno seguendo i due sospetti, colti in flagranza mentre stavano tentando di forzare la porta di un appartamento al primo piano. Bloccati tutti e tre, durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto vari grimaldelli, cacciaviti e chiavi alterate.

Individuato il domicilio dei tre fermati, situato presso un camping sulla via Aurelia, i poliziotti durante la perquisizione hanno sequestrato ulteriori arnesi utilizzati per commettere furti nonché monili in oro, probabile provento di altri episodi criminosi. I tre georgiani, gravemente indiziati di tentato furto aggravato in concorso, sono stati arrestati. L'arresto è stato in seguito convalidato dal tribunale ordinario di Roma, che ha disposto per loro l'espulsione.