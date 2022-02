Ladri in casa delle studentesse universitarie: 29enne fermato fra gli applausi dei residenti

Hanno messo nel mirino un appartamento abitato da alcune studentesse universitarie nella zona di Piazza Bologna. Tre ladri d'appartamento che non avevano fatto i conti prima con i residenti e poi con la polizia. In fuga dopo l'arrivo degli agenti un 29enne è stato poi bloccato fra gli applausi dei residenti che stavano assistendo alla scena.

I topi d'appartamento si sono materializzati poco dopo le 18:30 di giovedì 3 febbraio in via Ignazio Giorgi. Forzata la porta dell'appartamento al piano terra messo nel mirino la banda è riuscita ad entrare nella casa delle studentesse fuori sede. Un furto in pieno giorno e rumoroso che ha però allarmato i residenti. Da qui le telefonate al 112.

Sul posto sono quindi intervenute le pattuglie dei commissariati Porta Pia, Sant'Ippolito e San Lorenzo. Alla vista delle pantere i ladri hanno quindi tentato la fuga. Inseguito a piedi da un agente del commissariato del Verano, diretto da Moreno Fernandez, il predone è stato poi raggiunto e bloccato su via Boldetti, all'altezza di via Lanciani fra gli applausi dei residenti attirati in strada dal suono delle sirene.

Identificato in un 29enne romano, è stato sottoposto a fermo per furto aggravato in concorso. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria per la convalida dell'arresto. Senza esito al momento le ricerche dei due complici del ladro riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.