Entrano in casa di una 89enne e la derubano, in manette coppia di ladri in trasferta dal Piemonte

In trasferta dal Piemonte sono entrati in casa di un'anziana e l'hanno derubata. I due non avevano però fatto i conti con i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Ad essere arrestati due cittadini italiani, una 55enne e un 52enne della provincia di Cuneo con precedenti, per tentato furto aggravato in concorso.

Martedì pomeriggio, i due hanno avvicinato una 89enne romana e, con un pretesto si sono introdotti nella sua abitazione in via San Saba. Distraendo la donna, hanno poi iniziato a rovistare all’interno dei mobili di casa alla ricerca di oggetti di valore e denaro.

I malviventi, però, non avevano fatto i conti con i Carabinieri che, avendoli notati aggirarsi con fare sospetto nel quartiere, li avevano seguiti fino all’esterno della casa dell’anziana vittima, dove li hanno fermati appena usciti.

La successiva perquisizione dell’auto della coppia, parcheggiata poco distante, ha permesso di rinvenire e sequestrare gioielli in oro e 550 euro in contanti, ritenuti provento di furto in quanto i fermati non ne hanno saputo fornire indicazioni sull’esatta provenienza.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.