Auto ed appartamenti nel mirino dei ladri: allarme furti all'Alessandrino

Ultimo episodio in via del Grano dove hanno provato a rubare una macchina dopo aver distrutto il deflettore

Auto ed appartamenti nel mirino dei ladri. Succede all'Alessandrino, periferia est della Capitale, dove nelle ultime settimane i residenti hanno ricevuto delle visite sgradevoli. A denunciare la situazione dell'ex borgata del V Municipio una vittima che al risveglio martedì mattina ha trovato la sua auto danneggiata dopo un tentativo di furto non riuscito in via del Grano.

"Un buongiorno amaro - racconta l'uomo a RomaToday -. Hanno distrutto il deflettore anteriore del finestrino lato guida della mia Punto che avevo parcheggiato davanti il cancello di casa. Dopo essere entrati nella macchina hanno forzato il blocchetto dell'accensione per portarsela via ma non ci sono riusciti e sono scappati con il libretto di circolazione ed i documenti della macchina".

Constatato il tentato furto l'uomo ha quindi sporto denuncia alla caserma dei carabinieri Roma Alessandrina. "Purtroppo - racconta ancora l'uomo - nelle ultime settimane siamo finiti nel mirino dei ladri. Ho saputo di diverse auto danneggiate e depredate fra Torpignattara e Vigne Alessandrine".

Auto ma non solo, come racconta ancora a RomaToday l'abitante dell'Alessandrino: "In due settimane sono entrati due volte nell'appartamento che si trova di fronte al mio. La prima volta hanno approfittato del fatto che non ci fosse nessuno in casa ma poi sono tornati nella stessa casa e sono entrati nonostante ci fossero i proprietari a dormire nelle rispettive stanze da letto".

"La situazione è abbastanza preoccupante - conclude la vittima dell'ultimo tentato furto -. Non possiamo vivere con la paura di andare a dormire e risvegliarci la mattina successiva con l'auto danneggiata o i ladri dentro casa".

Furti nella vicina Torrespaccata

Furti alle auto che hanno trovato la denuncia anche di un altro residente della vicina Torrespaccata: "Continuano i tentativi di furto nelle auto all'Alessandrino, proprio di fronte la fermata della Metro C". Piazza Sor Capanna, via Aufidio Namusa e via Pietro Romano, queste le strade "dove questa notte i lunotti posteriori di tre auto sono stati infranti in un maldestro tentativo di furto. Furti - denuncia ancora l'uomo a RomaToday - che si sommano a quelli dei negozi posizionati sulla stessa strada avvenuti la scorsa settimana".