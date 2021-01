Rubano alcolici al supermercato, poi aggrediscono guardia giurata che li scopre

Hanno rubato alcolici al supermercato di Talenti. Scoperti dalla guardia giurata in servizio nell'esercizio commerciale l'hanno minacciata, aggredita e strattonata cercando poi di darsi alla fuga. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì 7 gennaio al Carrefour di via Ugo Ojetti.

Rubate bottiglie per un valore di circa 70 euro la coppia di ladri ha provato a far perdere le proprie tracce ma è stata bloccata dagli agenti del III Distretto Fidene di polizia poco dopo.

Identificati in due cittadini romeni di 44 e 42 anni, sono poi stati arrestati per rapina aggravata in concorso.