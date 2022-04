La coppia di ladri che aggredisce i passanti alle spalle e li rapina

Aggredivano da dietro i passanti per poi rapinarli. Colpi in serie, fermati dalle indagini degli agenti della polizia di Stato del V Distretto Prenestino, che hanno arrestato un 33enne magrebino e un 39enne tunisino, perché gravemente indiziati quali autori di numerose rapine in concorso tra di loro.

Dalla metà del mese di marzo erano stateconsumate numerose rapine ai danni di passanti tra Centocelle e il Prenestino. Colpi tutti fatti nella zona della Palmiro Togliatti. Il modus operandi attuato era sempre lo stesso: gli autori delle rapine aggredivano alle spalle le proprie vittime e, con minaccia e violenza, si impossessavano di tutti i loro averi.

Il 18 marzo scorso, dopo l'ennesima rapina ai danni di una donna. Grazie anche all'individuazione fotografica da parte della vittima, gli investigatoriin quel caso sono riusciti a risalire all'identificazione del 33enne magrebino, in Italia senza fissa dimora, poi sottoposto a fermo e portato in carcere. Il 6 aprile scorso, durante un servizio dedicato proprio al rintraccio del complice del 33enne, i poliziotti lo hanno rintracciato davanti ad un bar in via Palmiro Togliatti.

Nel corso dell'identificazione il soggetto ha fornito false generalità, esibendo un documento di identificazione che, dopo un accurato controllo, è risultato essere stato contraffatto. Tutti gli elementi investigativi acquisiti, insieme ad una esatta ricostruzione delle dinamiche, anche grazie alle testimonianze delle varie vittime e attraverso l'individuazione fotografica, hanno consentito di attribuire all'uomo numerosi episodi criminosi. Gravemente indiziato di rapina in concorso, nonché di possesso e fabbricazione di documenti falsi, è stato sottoposto a fermo e accompagnato in carcere. Entrambi i fermi sono stati convalidati.