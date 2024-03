Ladri acrobati nella casa di una donna deceduta, malvivente si lancia dal terzo piano e scappa

Hanno rubato l'oro di una donna deceduta un mese fa. Due ladri acrobati. Lanciatosi dal terzo piano uno dei predoni è riuscito a scappare. Destino diverso per il complice, fermato dalla polizia sul ponteggio dal quale ha provato a scappare. Il furto sabato sera a Tor Marancia.

Gli agenti di polizia dei commissariati Colombo e Tor Carbone sono intervenuti intorno alle 22:30 del 23 marzo in via Lorenzo Bonincontri. "Due persone che dopo aver citofonato ai residenti di una palazzina al civico 80 sono entrate nel palazzo", come riferito nella chiamata al 112 da un residente dello stabile.

Una volta al civico 80 i poliziotti hanno accertato l'avvenuto furto di tre catenine d'oro in un appartamento al terzo piano, momentaneamente disabitato dopo il decesso della donna che vi abitava, venuta a mancare lo scorso mese di febbraio. Con i "topi d'appartamento" ancora nella palazzina alcuni agenti delle volanti sono saliti sul ponteggio dello stabile e hanno sorpreso i due ladri acrobati.

Alla vista della polizia uno dei due si è lanciato dal terzo piano atterrando nel giardino condominiale. Nonostante la caduta da diversi metri d'altezza si è però rialzato ed è riuscito a scappare. Destino diverso per il complice, trovato mentre forzava la grata esterna dell'abitazione appena visitata. Impossibilitato a scappare è stato poi fermato dalla polizia.

Arrivato sul posto il figlio della donna, il ladro - un 36enne nato a Bologna - è stato arrestato e messo a disposizione della magistratura.