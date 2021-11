Tuscolana: shopping gratis all'OVS, ladre fermate con abiti per 500 euro

Shopping gratis all'OVS di via Tuscolana. Sono stati gli agenti del commissariato Tuscolano ad intervenuti presso il noto esercizio commerciale in zona Don Bosco dove l'addetto all'anti taccheggio, aveva fermato dopo la barriera due donne resesi responsabili del furto di vari oggetti, per un valore totale di 500 euro circa.

La guardia giurata ha riferito di aver notato 3 donne entrare nei camerini e dopo circa un'ora una di esse uscire dagli stessi e, senza pagare nulla, allontanarsi. Le pattuglie, immediatamente intervenute, si sono posizionate dopo le barriere antitaccheggio, attendendo l'uscita delle altre due donne. Malgrado il tentativo di allontanarsi le due sono state bloccate dagli agenti della Polizia di Stato.

Nelle borse è stata rinvenuta la refurtiva con gli antitaccheggio danneggiati e le etichette asportate. Identificate un due donne romane di 47 e 29 anni sono state arrestate per furto aggravato in concorso.