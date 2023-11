Ladre al Forum Termini con il figlio neonato in braccio

Una coppia di ladre con un neonato di tre mesi in braccio, figlio di una delle due. A fermarle dopo aver staccato le placche antitaccheggio da abiti e profumi i carabinieri. Teatro del colpo un negozio del Forum Termini, la galleria commerciale che si trova all'interno della stazione.

Il furto venerdì sera all'interno di un esercizio commerciale all'interno della stazione Termini. Le donne sono state notate dal personale di sicurezza e da un carabiniere libero dal servizio, mentre cercavano di darsi alla fuga dopo aver rubato articoli di abbigliamento e profumi, per un valore complessivo di 385 euro, previa rimozione delle placche antitaccheggio.

Le due sono state poi condotte in caserma dai carabinieri del Nucleo Scalo Termini intervenuti subito sul posto. La refurtiva è stata in parte restituita alla responsabile dell’esercizio commerciale che ha presentato denuncia querela. Una sola delle due donne è stata trattenuta in caserma perché gravemente indiziata del reato di concorso in furto aggravato mentre, l’altra è stata denunciata per lo stesso reato e rilasciata.