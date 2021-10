Spesa gratis di prodotti per la casa, ladre fermate con oltre mille euro di refurtiva

Spesa gratis nel negozio di prodotti della casa. A fare acquisti senza passre per le casse due sorelle, poi fermate prima che potessero allontanarsi con il maltolto. Ad arrestare le due giovani cittadine romene, di 20 e 27 anni, e domiciliate presso la baraccopoli di via Melibeo a Tor Cervara, con l’accusa di furto, i carabinieri della Stazione di Roma Eur hanno arrestato due sorelle, entrambe cittadine romene, di 20 e 27 anni, con l’accusa di furto.

Le due donne sono state sorprese da un addetto alla vigilanza di un negozio di articoli per l’igiene della casa nei pressi di via del Tintoretto, mentre occultavano numerosi articoli in due borse, cercando di superare le casse senza pagare.

I Carabinieri, chiamati dalla vigilanza, hanno accertato che le due sorelle erano riuscite ad occultare all’interno delle due borse diversi prodotti, per un valore complessivo di circa 1100 euro. Entrambe sono state accompagnate in caserma, in attesa del rito direttissimo. La merce recuperata dai militari è stata restituita al direttore del negozio.