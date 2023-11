"Le ladre, ci sono due ladre in casa": così hanno rubato 20.000 euro da un appartamento con il proprietario all'interno

Era in casa quando ha sentito dei rumori sospetti. Una volta in camera da letto si è trovato faccia a faccia con due ladre. Strattonato ha gridato con tutte le sue forze richiamando l'attenzione dei vicini e provando a bloccarne la fuga. Fermata una delle due, la complice, con il bottino appena rovistato, è riuscita a scappare. I fatti sulla via Prenestina, nella zona del Pigneto.

Le ladre in casa

È quasi ora di pranzo di ieri - martedì 28 novembre - quando gli abitanti di un condominio vengono richiamati dalle urla di un vicino: "Le ladre, ci sono due ladre dentro casa. Aiuto", la richiesta dell'uomo intento a provare a bloccare le due ragazze. In casa dello stesso si precipitano gli altri abitanti del complesso della Prenestina ma una delle due malviventi è già riuscita a scappare.

Ladra fermata dai condomini

Destino diverso per la complice, bloccata dai residenti e poi affidata agli agenti delle volanti e del commissariato Porta Maggiore intervenuti dopo richiesta al 112. Identificata in una 22enne di origini rom, è stata arrestata.

Bottino da 20mila euro

Caccia alla complice, riuscita a far perdere le proprie tracce con un ingente bottino, circa 20mila euro fra soldi, oro e gioielli trafugati nella casa dell'uomo prima che si accorgesse della presenza della coppia di ladre.