Ladre a Colli Albani: svaligiano una casa e provano a rubare in un secondo palazzo

Le tre, fra le quali una minorenne, fermate dalla polizia in via Arrigo Davila

Hanno svaligiato una casa ma, forse non contente del bottino, hanno deciso di visitare altri appartamenti. Succede a Colli Albani dove due ragazze nomadi, entrambe 18enni, con precedenti, sono state arrestate con una terza complice, una minorenne, denunciata per furto.

Le ladre sono entrate all’opera nella mattinata di giovedì 1 aprile. Le tre sono però state colte in flagranza di reato mentre tentavano si svaligiare alcuni appartamenti di uno stabile di via Arrigo Davila, dove hanno anche spintonato una poliziotta fuori dal servizio intervenuta in quanto residente nello stesso immobile.

Arrestate dagli agenti del Commissariato Appio per rapina impropria e furto in appartamento, dopo essere state perquisite sono state trovate in possesso di gioielli risultati rubati poco prima in un appartamento poco distante, in via Ludovico Pastor.