Ladre al centro commerciale provano a fuggire con 2mila euro di refurtiva

Ladre al centro commerciale Porta di Roma. È stato convalidato l’arresto di due ragazze che, giovedì pomeriggio, hanno tentato di rubare merce per circa 2.000 euro in un negozio della galleria commerciale di via Alberto Lionello.

Notate dagli addetti alla vigilanza dopo che hanno tentato di superare le casse senza pagare spintonando anche una dipendente del negozio, le giovani, di 23 e 25 anni con precedenti specifici, sono state arrestate dai carabinieri della stazione Roma Nuovo Salario intervenuti sul posto dopo una richiesta giunta al 112.

Il tribunale di Roma ha disposto per loro la misura dell'obbligo di presentazione in caserma.