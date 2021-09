Lastra di plastica e chiavi 'speciali', giovani ladre fermate con il kit dello scasso

La banda fermata dalla polizia in via dell'Acqua Bullicante

/ Via di Acqua Bullicante

Una lastra di plastica rigida e due "chiavi speciali". Questo il kit da scasso trovato a tre giovani ladre d'appartamento arrestate dalla polizia nella zona della Marranella. In particolare sono stati i poliziotti delle Volanti e dei Commissariati Torpignattare e Sant'Ippolito, a bloccare una cittadina francese di 19 anni, una cittadina serba di 27 anni ed una 18enne romana, sorprese all’interno di un palazzo di via Acqua Bullicante, nel tentativo di entrare in alcuni appartamenti dell’edificio.

Perquisite, indosso alle giovani gli agenti hanno trovato una lastra in plastica rigida, rudimento utilizzato per l’apertura delle porte, 2 telefoni cellulari, una chiave inglese regolabile con una chiave per serrature europee e banconote di valuta cinese 2 da 100 Yuan ed 1 da 10 Yuan.

Tutte e tre le ragazze sono state arrestate e messe a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovranno rispondere di tentato furto aggravato in concorso.