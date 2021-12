Dal campo di Salone a Terni per svaligiare condomini, sgominata banda di ladre

Dal campo rom di Salone all'Umbria per svaligiare interi condomini. Ultimo lavoro in una palazzina di Terni con la banda di ladre bloccata prima di riuscire a mettere e segno la raffica di furti. Nei guai sono finite tre ragazze, giovanissime (una incinta e una minorenne, tutte con precedenti penali per furti commesse in tutta Italia) denunciate dalla polizia di Terni.

Giovedì mattina, verso mezzogiorno, un cittadino indiano ha chiamato il 113 perché non riusciva più ad entrare in casa, un appartamento in un condominio di via Corona. All’arrivo, gli agenti della squadra volante hanno notato che la serratura era stata manomessa ed hanno avvertito i vigili del fuoco. Nel frattempo, anche un altro condomino aveva riferito di avere lo stesso problema.

Scattati i primi accertamenti, visionando la telecamera installata sullo spioncino di un altro residente, i poliziotti hanno quindi visto chiaramente due giovani donne intente a smontare lo spioncino di una porta. Le immagini sono quindi state inviate alla sala operativa che le ha mandate a sua volta ad un’altra pattuglia della volante, che proprio in quel momento aveva ricevuto una segnalazione relativa a tre giovani nomadi sospette che si aggiravano in via Martiri della Libertà (a circa 300 metri di distanza dal luogo del primo intervento).

Corrispondenti alle descrizione delle giovani, le tre sono quindi state fermate e portate in questura per accertamenti. Dal fotosegnalamento sono quindi emersi decine di precedenti per furto, mentre nelle borse sono stati trovati guanti, un paio di forbici, una limetta ed una piccola torcia elettrica.

Di 33, 22 e 17 anni (una delle tre incinta) provenienti dalla baraccopoli di via di Salone di Roma, sono state denunciate per tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso ed allontanate da Terni con il provvedimento del divieto di ritorno.