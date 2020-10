Ladra di profumi a Villa Adriana, fermata in strada con la refurtiva indosso

Ladra di profumi a Villa Adriana, nel Comune di Tivoli. La donna, una 49enne, è stata rintracciata ed arrestata dalla polizia dopo aver perpetrato un furto in una profumeria del Comune della provincia nord est della Capitale.

Il fermo nel pomeriggio di martedì, su via di Ponte Lucano. Qui, dopo aver ricevuto la segnalazione di un avvenuto furto in un esercizio commerciale, gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno scovato la ladra in strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Identificata in una cittadina italiana e trovata con ancora indosso i profumi appena rubati, la 49enne è stata arrestata per furto aggravato. La refurtiva è stata riconsegnata al negoziante.