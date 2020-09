Ladra all'Ovs aggredisce dipendenti per fuggire

Ha prima tentato il furto all'Ovs, poi per guadagnarsi la fuga ha aggredito i dipendenti. E' accaduto sabato in viale dei Monfortanti, a Monte Mario.

A finire in manette una ragazza di 27 de L'Aquila, arrestata dalla polizia per rapina impropria. E' stata bloccata mentre tentava di dileguarsi con i vestiti appena rubati nel negozio. La giovane ha poi aggredito il dipendente che l'aveva sorpresa ma si è trovata la via di fuga sbarrata dagli agenti di Primavalle.