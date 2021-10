All'ottavo mese di gravidanza scippa una turista insieme a due complici

Derubava "prede" facili in centro, a Roma. In manette una 18enne all'ottavo mese di gravidanza, che borseggiava i passanti, insieme e due complici: un uomo di 20 anni e una ragazza di 19 anni, tutti di nazionalità romena e domiciliati presso l'insediamento nomadi dell'Anagnina e già con precedenti.

I tre sono stati notati dai carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina in atteggiamento sospetto in via della Stamperia. Dopo un breve servizio di osservazione, i militari sono intervenuti in via Francesco Crispi ed hanno bloccato il gruppetto subito che avevano rubato il portafoglio ad una turista di 69 anni. Tutti gli arrestati sono stati trattenuti in caserma.