Ladra ruba borsa al mercato ma viene inseguita dai cittadini ed arrestata dai carabinieri

Inseguita dai cittadini è stata poi arrestata dai carabineiri. E' accaduto al mercato settimanale di Colleferro dove una 60enne stava facendo la spesa settimanale quando una 58enne, già noto alle forze dell’ordine, avvicinatasi le ha rubato la borsa dove era contenuto il portafogli e i documenti per poi fuggire nelle vie limitrofe.

Le urla d’aiuto della vittima hanno fatto scattare l’allarme e i testimoni e familiari si sono messi subito all’inseguimento della malfattrice cercando di bloccarla e allertando subito il 112. Ad intervenire i Carabinieri della Stazione di Colleferro che, impegnata nei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno subito bloccato la donna mentre ancora cercava di fuggire dal mercato alla presenza dei testimoni.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla vittima. Condotta in caserma, dopo gli ulteriori accertamenti, I Carabinieri hanno dichiarato in stato di arresto la 58enne per il reato di furto aggravato e trattenuta in caserma.

Davanti il Tribunale di Velletri, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e, in attesa di giudizio definitivo, sottoposto la 58enne al divieto di dimora nel Comune di Colleferro.