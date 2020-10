Tuscolana: sorpresa a rubare giacche viene inseguita dal direttore del negozio

L'ha vista mentre staccava le placche antitaccheggio a due giacche che aveva appena rubato all'Ovs. A correrle dietro per il direttore della nota catena commerciale di abbigliamento. Il furto al negozio che si trova al civico 893 della via Tuscolana, zona Don Bosco.

I fatti sono accaduto mercoledì pomeriggio quando gli agenti del commissariato Tuscolano hanno arrestato per rapina aggravata, una 19enne di origine bosniaca, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

La ragazza, dopo essersi introdotta nell'esercizio commerciale, ha sottratto capi d’abbigliamento per un valore pari a 99,90 e in prossimità di un secchio per l’immondizia ha iniziato a staccare le etichette delle due giacche. E’ stato il direttore del negozio a sorprenderla sul fatto e ad inseguirla dopo averlo segnalato al NUE 112, permettendo l’intervento dei poliziotti del commissariato Tuscolano.

Arrivati sul posto i poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno arrestato la 19enne che è stata associata presso il carcere di Rebibbia. Le due giacche, invece, sono state restituite al direttore del negozio.