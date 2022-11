In manette la coppia di predoni dei negozi d'abbigliamento

I carabinieri della stazione di Ladispoli hanno arrestato una coppia accusata di avere rubato capi d'abbigliamento in diversi negozi del centro di Ladispoli.

In manette sono finiti una donna di 28 anni e un uomo di 32, entrambi già conosciuti alle forze dell’ordine per vicende simili, entrati in azione in tre negozi. Sabato scorso, fingendosi clienti e mescolandosi alla folla impegnata a fare shopping, hanno battuto viale Italia scegliendo con attenzione gli esercizi commerciali e la merce che gli interessava, poi sono entrati in quelli prescelti e hanno afferrato t-shirt, un giubbotto e alcuni indumenti intimi, tutti griffati. Poi sono scappati a piedi verso la stazione ferroviaria.

A dare l'allarme sono stati i commessi, che hanno subito avvisato il 112. Sono quindi intervenuti i carabinieri di Ladispoli, che proprio alla stazione hanno bloccato la coppia, pronta a salire su un regionale diretto a Roma. Con loro avevano ancora gli abiti rubati, del valore di circa 1.000 euro, che sono stati restituiti ai commercianti. I due ladri sono stati invece portati in caserma: per loro sono stati disposti gli arresti domiciliari.