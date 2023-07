Il laboratorio per modificare pistole giocattolo in armi vere: forse usate per agguati e rapine

Un laboratorio per modificare pistole giocattolo in armi vere. La scoperta, dopo un'indagine, è stata fatta dai carabinieri che alle porte di Roma hanno portato alla luce il locale. L'attività investigativa, partita da San Basilio, è arrivata fino ad Ardea dove appunto c'era l'officina fai da te delle pistole. Il laboratorio disponeva dell'attrezzatura tecnica per la modifica delle armi. All'interno era custodito un vero e proprio arsenale. All'interno di un vano segreto ricavato nel muro, i carabinieri hanno trovato un chilogrammo circa di polvere pirica, sedici armi da soft air alterate e in grado di essere utilizzate con munizionamento convenzionale, due pistole artigianali, tredici silenziatori artigianali, parti di armi alterate, munizioni e l'attrezzatura tecnica per la ricarica.

A finire in manette tre persone, tra cui un insospettabile. A coordinare l'indagine dei carabinieri della compagnia di Montesacro è stata la procura di Roma. I tre sono gravemente indiziati di "porto e detenzione di arma comune da sparo, ricettazione di arma di provenienza furtiva, detenzione di munizionamento".

Le indagini

Le indagini sono iniziate da un controllo effettuato a San Basilio da una pattuglia dell'Arma. Lì è stata fermata un'auto sospetta con a bordo alcune persone che sono state trovate in possesso di un abbigliamento particolare, di quelli usati per le rapine. In auto c'erano infatti placche, passamontagna e guanti.

Gli sviluppi investigativi, fatti anche con il pedinamento dei tre, hanno confermato l'intuito dei militari che hanno pochi giorni dopo bloccato un uomo italiano e incensurato, poi arrestato in flagranza perché gravemente indiziato di trasportare per conto di un complice, da Ardea a Roma, due pistole rubate con tanto di munizioni. Un arresto che ha permesso ai carabinieri di raccogliere indizi sulle armi e dove fossero nascoste.

Il laboratorio

Risalendo tutta la filiera, i carabinieri hanno individuato un appartamento di Ardea dove hanno trovato un laboratorio per la modifica delle armi soft air che venivano alterate per essere in grado di utilizzare munizionamento convenzionale. Le armi sono state sequestrate e sono in corso anche una serie di accertamenti tecnici finalizzati a verificare l'eventuale loro utilizzo in rapine, ma anche in diversi agguati che nell'ultimo periodo hanno interessato la Capitale.