L'artigiano delle armi clandestine di Roma est, scoperto il laboratorio dove costruiva pistole e fucili

Un fucile mitragliatore totalmente artigianale, una pistola riverniciata con la matricola parzialmente abrasa, una pistola scacciacani e una pistola a forma di penna. Ma anche una serie di attrezzi come un tornio e seghe, necessari per produrre armi, e diversi appunti manoscritti con progetti di fabbricazione.

Un vero e proprio laboratorio clandestino per produrre armi artigianali è stato scoperto carabinieri della stazione di Settecamini e quelli del nucleo operativo della compagnia di Tivoli che, d'intesa con la procura della Repubblica di Roma, dopo un blitz hanno arrestato un 21enne, di origine cubana che ormai aveva la sua base a Villaggio Falcone.

Il blitz

Il giovane è un volto noto alle forze dell'ordine. Un piccolo pusher, almeno così era considerato dagli investigatori. La svolta c'è stata durante i controlli che i militari dell'Arma hanno svolto nel quartiere, tra il dedalo di strade che accompagnano via Bosatta e via Don Primo Mazzolari, fatti subito dopo l'omicidio di Caterina Ciurleo, l'anziana uccisa da un proiettile vagante lo scorso 23 maggio. Mentre si lavorava per raccogliere indizi utili per ricostruire quel delitto ancora irrisolto e per il quale sono state indagate tre persone, i carabinieri hanno fatto visiti al giovane cubano credendo di trovare droga in casa.

Il laboratorio artigianale

E così, in parte, è stato. Venti grammi di hashish sono stati sequestrati, a testimonianza di come il ragazzo avesse a che fare anche la sostanza stupefacente. Ma è bastato uno sguardo più attento per aprire il vaso di Pandora. Il ventunenne, che sotto al cuscino nascondeva un revolver già con dei proiettili dentro, non era più solamente un pusher, era diventato ormai un artigiano delle armi clandestine. Un ruolo di nicchia e ricercato nel panorama criminale.

Ecco infatti che tra i tavoli e i soprammobili di una cantina, sono state trovate una serie di armi, attrezzi e soprattutto i progetti per fabbricare pistole e fucili. Tutti dettagliati, con tanto di disegni, e scritti in spagnolo, la sua lingua madre. Istruzioni vere e proprie. Il giovane, in sostanza, quella santabarbara che aveva in casa se l'era fatta lui. E che fosse diventato ormai esperto, secondo chi indaga, lo dimorerebbero anche i materiali comprati per costruire quelle armi. Tutti di primo livello.

Il sequestro e le indagini

Oltre alla droga, alle pistole e al fucile artigianale, in casa sono stati trovati anche due lacrimogeni, pure quelli fai da te, di grandi dimensioni, polvere da sparo e tutto il materiale per produrre artifizi pirotecnici e ordigni. Il materiale è stato messo in sicurezza dal gruppo degli artificieri dell'Arma e sequestrato insieme a 100 cartucce artigianalmente prodotte.

Al momento, secondo quanto appreso da RomaToday, non sarebbe stata riscontrata nessuna correlazione tra il delitto di Caterina Ciurleo e il giovane cubano. Sulla vicinanza tra il luogo e l'omicidio e il laboratorio delle armi clandestine, tuttavia, verranno fatti approfondimenti per capire se, eventualmente, qualcuno possa essersi rifornito proprio dal cubano.

Le accuse

Il 21enne, considerato da chi ha indagato "nella piena capacità di costruire, modificare e aumentare la potenza di diverse armi", nel frattempo è stato portato in carcere dove il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. È accusato di detenzione illegale di armi e munizionamento, fabbricazione illegale di armi e di munizionamento.

Il video del laboratorio clandestino