La truffa delle cravatte: si finge produttore tessile in difficoltà e rifila accessori falsi

Si era finto un produttore tessile in difficoltà e, dopo aver raggirato, gli ha venduto cravatte false spacciandole di marchi griffati. È la truffa della cravatta che da Amalfi è arrivata a Roma. Vittima un uomo di 51 anni, un romano avvicinato lo scorso 18 marzo dal truffatore in via Barberini.

L'uomo gli avrebbe poi proposto l'acquisto di 12 cravatte griffate, fingendosi di essere un produttore tessile in difficoltà economiche facendosi pagare 420 euro e consegnando alla vittima una busta. Solo in un secondo momento la vittima si sarebbe resa conto che in realtà all'interno c'erano solo tre cravatte senza etichetta e anche di scarsa qualità.

Successivamente, a seguito della denuncia presentata ai carabinieri della stazione di via Veneto e attraverso una attività investigativa con l'acquisizione e l'analisi dei vari sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e altre attività tecniche, i militari hanno identificato il truffatore che è stato anche poi riconosciuto dalla vittima attraverso il riconoscimento fotografico, già noto per medesimi reati, e denunciato per truffa aggravata.