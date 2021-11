"Hai ereditato 5 milioni di euro da un parente" e lui paga i soldi delle tasse: ecco la truffa del finto testamento

Non solo finti istituti bancari o servizi postali: i tentativi di phishing, le truffe informatiche che puntano a ottenere credenziali per accedere a conti correnti o direttamente denaro, passa anche attraverso finte eredità e sedicenti avvocati. Lo sa bene il 58enne romano che già nel lontano 2014 è caduto nella trappola versando circa 30.000 euro per sbloccare un fantomatico testamento.

Il 58enne era stato contattato via mail da uno sconosciuto che si era qualificato come l’esecutore testamentario di un uomo residente all’estero recentemente scomparso: "Lei è un lontano parente e ha ereditato 4,8 milioni di euro", spiegava lo sconosciuto all’ignara vittima. Chiedendo poi denaro per pagare la prima tranche di tasse necessaria per entrare in possesso dell’eredità.

L’uomo, convinto della bontà della storia e delle spiegazioni del truffatore, ha deciso di pagare, versando i soldi in due distinti bonifici. Dell’eredità milionaria, però, non ha mai visto neppure un centesimo, e il sedicente esecutore testamentario è sparito. A quel punto è scattata la denuncia, e le successive indagini hanno consentito di risalire all’autore della truffa, un uomo di 33 anni di origini nigeriane. La vicenda è approdata quindi in tribunale, affrontata in un processo per truffa aggravata che in questi giorni si avvia alla conclusione.

Il 58enne romano non è comunque l’unico a essere stato preso di mira da truffatori che hanno sfruttato la scusa dell’eredità per cercare di ottenere denaro. La polizia Postale a questo proposito ha diffuso spesso consigli da tenere a mente quando si ricevono mail di questo genere: indispensabile innanzitutto non cliccare mai su link o allegati provenienti da indirizzi sconosciuti, e non inviare mai documentazione né denaro senza avere prima verificato le credenziali dell’interlocutore.