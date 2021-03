Giustiniana, armato di pistola rapina supermercato: caccia al ladro

Rapina a mano armata alle 12.30 circa di venerdì nel supermercato Pim di via Carlo Gherardini, in zona Giustiniana. Un uomo con volto coperto da mascherina si è presentato alla cassa e pistola alla mano si è fatto consegnare il denaro dal dipendente del supermarket, circa 500 euro quelli in cassa, e poi è fuggito a bordo di un'auto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di video sorveglianza. Da capire, inoltre, se l'arma utilizzata fosse vera o meno. Nessuno è rimasto ferito. Indagini in corso.