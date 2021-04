Coltivano marijuana in casa, nell'armadio "serra" 15 piante: due cinquantenni nei guai

Una coltivazione domestica di marijuana con piante alte oltre un metro che crescevano tra le mura di casa: è quanto hanno scoperto i carabinieri nella stazione Roma La Storia in un appartamento abitato da due cinquantenni.

Nelle ultime 24 ore i militari della Compagnia della Cassia sono entrati in azione con una serie di perquisizioni finalizzate a combattere lo spaccio, e in un appartamento hanno trovato i due - 51 e 53 anni, entrambi romani - con quasi un chilogrammo di marijuana già confezionata e pronta per essere venduta e, in una stanza, 15 piante alte un metro e mezzo.

Il controllo ha portato alla luce anche 5.500 euro in contanti, con tutta probabilità guadagni con la vendita della droga. I due uomini sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.