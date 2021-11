La Storta, sorpreso a preparare in casa dosi di droga pronte per lo spaccio

Preparava in casa dosi pronte per lo spaccio. I carabinieri di La Storta per questo motivo hanno arrestato un 41enne, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio di osservazione, i militari hanno notato alcuni movimenti sospetti del soggetto, il quale dopo essere stato identificato, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

Al termine delle attività, i carabinieri hanno rinvenuto all’interno della sua abitazione, 401 grammi di marijuana nascosta in 5 barattoli, tre dosi di hashish e un bilancino di precisione. L’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga è stata sequestrata.