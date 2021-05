La Storta, montagna di rifiuti alta tre metri: drone scopre discarica abusiva. Raggi: "Che scempio"

Una montagna di spazzatura alta 3 metri fatta da lamiere, batterie e scarti di qualsiasi genere. Un'area di oltre 20.000 metri quadri posta sotto sequestro dalla Polizia Locale di Roma Capitale a La Storta, dopo un blitz mirato fatto anche di analisi video registrate con un drone.

Diverse le tonnellate di rifiuti speciali trovati dagli agenti del NAD (Nucleo Ambiente Decoro) e pronti per essere interrati all'interno di un'area di cantiere edile, dove erano in corso lavori di realizzazione di opere residenziali. Due le persone al momento deferite all'Autorità Giudiziaria per reati ambientali, il proprietario del terreno e l'amministratore della ditta di costruzioni, ma ulteriori indagini sono tuttora in corso per risalire ad altre responsabilità su presunti sversamenti illegali di rifiuti già interrati.

Gli agenti, durante un sopralluogo, hanno trovato cumuli alti 3 metri di lamiere, apparecchiature elettriche, batterie, liquidi oleosi, vernici, ma anche biciclette e sacchi neri di tipo condominiale contenenti rifiuti domestici. L'intera area è stata posta sotto sequestro, in attesa dal campionamento richiesto all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, per stabilire la portata dello sversamento illegale ed il danno ambientale prodotto.

"Uno scempio", ha detto Virginia Raggi commentando l'operazione degli agenti del Nucleo Ambiente e Decoro del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale: "Questo cumulo di rifiuti era pronto per essere interrato a danno della salute dei cittadini e dell'ambiente. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per l'"ottimo lavoro portato a termine e per essere sempre in prima linea per combattere il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti. Nessuna tolleranza per chi avvelena il territorio di Roma".