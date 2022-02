Il garage di un operaio è un deposito dello spaccio

Nascondeva in un garage a La Storta quasi sei chili di droga e il materiale per confezionare le dosi. A finire nei guai, un operaio romano di 49 anni arrestato dai carabinieri. L'uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è ora a disposizione degli inquirenti per determinare se nascondesse quella droga per venderla oppure per tenerla per conto di altre persone.

Nel garage ispezionato dai carabinieri, sono stati trovati 5,24 chili di hashish, altri 39 grammi di cocaina, 580 grammi di marijuana e materiale vario usato per il confezionamento delle dosi. La droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. L'arresto è stato convalidato in sede di udienza di convalida ed è stata disposta la misura dell'obbligo di firma in attesa del rito abbreviato che si terrà il prossimo 23 marzo.