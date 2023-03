Il minimarket con pesce e prodotti ortofrutticoli non tracciati: 60 chili di alimenti sequestrati

Alimenti sfusi, non confezionati secondo la legge, due frigo-surgelatori con all'interno prodotti di pesca e ortofrutticoli senza la tracciabilità e le informazioni obbligatorie sugli alimenti. In alcuni scaffali anche prodotti esposti senza le informazioni obbligatorie.

È quanto hanno trovato e sequestrato in un minimarket a La Storta gli agenti del XV gruppo Cassia della Polizia di Roma Capitale che hanno effettuato un sopralluogo, rilevando varie irregolarità per le quali sono state comminate sanzioni per oltre 2.000 euro e sequestrato sessanta chilogrammi di prodotti.

L'attività veniva svolta su due piani, di cui uno interrato, dove veniva effettuato il commercio di prodotti alimentari, confezionati e sfusi. Nel reparto gastronomia è stata riscontrata la mancanza del prezzo per unità di misura e negli scaffali non risultavano indicati né i prezzi, né le tipologie di farine utilizzate.

Il titolare è stato diffidato, entro trenta giorni, ad adeguarsi alla normativa vigente. Per i prodotti ortofrutticoli e i prodotti della panificazione, il trasgressore, dopo le avvenute contestazioni, ha provveduto ad apporre le informazioni obbligatorie sui prodotti in vendita.