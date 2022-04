La stazione Termini osservata speciale a Pasqua, in nove finiscono nei guai

Nel fine settimana di pasqua e pasquetta, i carabinieri sono stati impegnati in un servizio di controllo nelle aree circostanti e all'interno della stazione Termini. Al termine delle attività, 9 persone sono state segnalate all'autorità Giudiziaria e altre 7 sanzionate.

Una 36enne romena è stata denunciata perché sorpresa a molestare i viaggiatori presso le biglietterie automatiche. Quattro persone, invece, sono state denunciate per non aver ottemperato al provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Roma emesso nei loro confronti. Altre quattro persone sono state deferite per non aver osservato il divieto di accesso nell’area della stazione ferroviaria.

I Carabinieri hanno, poi, sanzionato 6 cittadini per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area, e un giovane per commercio ambulante illegale nell’area di parcheggio di piazza dei Cinquecento. La merce in suo possesso è stata sequestrata. In totale, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 5.764 euro.