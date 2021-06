In fuga dalla polizia, si schianta contro un palazzo e rischia di travolgere due bambini

È successo mercoledì in zona La Rustica, l'uomo - un 24enne - stava scappando dopo avere venduto una dose di droga in un parcheggio: ha rischiato il linciaggio

Pomeriggio di paura quello di mercoledì in zona La Rustica, dove un’auto in fuga dalla polizia è andata a schiantarsi contro un palazzo davanti a cui stavano giocando due bambini, che hanno rischiato di essere travolti.

Al volante della macchina c’era un 24enne di origini nigeriane sottoposto a obbligo di firma per spaccio di droga. Mercoledì pomeriggio i poliziotti del commissariato Esquilino lo hanno notato nel parcheggio di una bocciofila noto per essere un punto di ritrovo tra clienti e spacciatori, e hanno assistito allo scambio di un oggetto - una dose, è emerso - con un altro uomo.

A quel punto hanno deciso di intervenire, ma alla vista della volante il 24enne ha ingranato la marcia ed è fuggito imboccando via Galatea a velocità folle. Poche decine di metri dopo lo schianto contro la saracinesca di un palazzo, sotto gli occhi atterriti dei passanti e a poca distanza da due bambini che stavano giocando. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i genitori, che si sono scagliati contro il conducente dell’auto inferociti: solo l’intervento della polizia e l’arresto lo hanno salvato dal linciaggio.

Giovedì mattina il 24enne si è presentato in tribunale per la direttissima, con il pm Mauro Masnaghetti che per lui ha chiesto il carcere.