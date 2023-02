Esplosione in un appartamento: un ferito e palazzina sventrata

Un boato, porte e finestre che saltano e poi le fiamme: sono stati attimi di enorme paura quelli vissuti dai residenti di una palazzina di via Nereto, a La Rustica, sabato pomeriggio.

L’esplosione è avvenuta intorno alle 17 in un appartamento al piano terra di una palazzina di tre piani al civico 18. All’interno una persona che è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, arrivati in forze, e affidata agli operatori del 118.

L’incendio e l’esplosione hanno gravemente danneggiato l’abitazione, e la palazzina è stata subito fatta evacuare per verificare che non vi fossero danni strutturali. Sul posto Italgas e Polizia di Stato. L’ipotesi è che a causare l’esplosione sia stata una fuga di gas.