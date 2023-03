La polizia ritrova un cane smarrito che si era allontanato da casa e lo riconsegna alla legittima proprietaria

Nel pomeriggio di ieri, durante il servizio di controllo del territorio, una persona ha indicato agli agenti del commissariato di Ladispoli un cane di piccola taglia che si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria smarrito e impaurito. Una volta individuato, i due poliziotti si sono immediatamente presi cura dell'animale portandolo presso un ambulatorio veterinario dove, grazie al chip di riconoscimento, è stato possibile risalire alla proprietaria, una donna residente a Ladispoli.

Quest'ultima, rintracciata dagli agenti, ha spiegato di averlo smarrito poche ore prima poiché l'animale, approfittando di un suo momento di distrazione, si era allontanato in strada. Quando i poliziotti lo hanno riportato a casa e riaffidato alla proprietaria, la donna felicissima li ha ringraziati per il tempestivo intervento e per le cure prestate al suo amato cane.