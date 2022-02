San Giorgio, la zona di Acilia dove si spaccia tra le case popolari

Non è nota come Ostia, San Basilio o Tor Bella Monaca, questo è certo, ma la piazza di San Giorgio di Acilia è una di quelle dove di droga se ne trova. Eccome. Qui, a tutte le ore, tra gli appartamenti delle case popolari e le vie poco illuminate è possibile comprare cocaina, hashish e marijuana. Lo raccontano le investigazioni delle forze dell'ordine che, da tempo, monitorano il quartiere dell'entroterra del X municipio.

È tra questo dedalo di vie che è stato ucciso Paolo Corelli di 48 anni, ammazzato a pochi metri dalla sua abitazione di via Alberto Galli, alla periferia sud di Roma. Un omicidio su cui i carabinieri stanno indagando, cercando di ricostruire anche il vissuto dell'uomo e i suoi contatti. Nel passato di Corelli non ci sono apparentemente ombre, nessuna vicenda penale. Però proprio il suo luogo di residenza e il quartiere in cui ha trovato la morte, San Giorgio di Acilia, portano a non escludere del tutto che dietro l'efferato omicidio possa esserci la droga.

I nascondigli di San Giorgio

Il salumiere di un supermercato di Fiumicino è incensurato ma la zona dove è avvenuto il fatto, l'area delle case popolari di San Giorgio ad Acilia, in passato è stata al centro di indagini sullo spaccio di sostanze stupefacenti e sul racket delle case popolari. Proprio in questo quadrilatero di palazzi si rifugiarono, prima di essere arrestati Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, gli aggressori di Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto gravemente ferito all'Axa la notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019.

Poco prima della confessione, in sequenza, erano state rinvenute una pistola calibro 38, in un campo in piazzale Archiloco, e un motorino incendiato utilizzato dai giovani durante l'agguato di due anni fa. A trovarlo alcuni residenti di San Giorgio. Quelle palazzine, d'altronde, sono un ottimo nascondiglio. In passato, in una di queste era stato trovato un latitante. Un ricercato pugliese che, nel 2016, aveva trovato riparo in largo Rodolfo Villani a San Giorgio.

Lo spaccio e i gruppi criminali

A San Giorgio, inoltre, è facile trovare droga. Proprio in via Galli, a dicembre scorso, gli agenti della polizia di Stato arrestarono uno spacciatore in smart working che vendeva la cocaina direttamente dalla finestra della sua camera da letto. Un posto che pensava sicuro, che affaccia in un'area condominiale e vicina accessi carrabili. A mettergli i bastoni fra le ruote, al termine di un servizio di appostamento ed osservazione, gli agenti del X distretto. Spaccio a tutti i livelli, visto che quel quartiere è frequentato anche da pezzi grossi della malavita romana.

Lì infatti non è difficile trovare qualcuno che lavori o che abbia lavorato per le famiglie Guarnera e Iovine (vicini ai Casalesi) colpite nelle operazioni Criminal Games e Game Over, per un giro di slot machines e che ad Acilia hanno messo radici da tempo. Non solo. In passato, il quartiere è finito nelle indagini che hanno raccontato la faida che ha visto contrapporsi i Sanguedolce, imparentati col noto pregiudicato di Ostia Marco Esposito, detto 'Barboncino', e i Costagliola, detti i 'napoletani di Acilia', vicini alla Nuona Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo. I primi, attivi a Dragona, gli altri ad Acilia.



Dire che l'omicidio di Paolo Corelli possa avere collocazione in uni di questi contesti, tuttavia, è al momento azzardato. Gli inquirenti stanno ricostruendo gli ultimi contatti avuti dalla vittima e da una primissima attività di indagine è emerso che il fratello di Corelli, Claudio, si trova attualmente agli arresti domiciliari per vicende di droga. Le pendenze con la giustizia del fratello della vittima potrebbero, però, non avere nulla a che a fare con quanto avvenuto lunedì in via Alberto Galli. Le indagini proseguono.