La banda di ladri che ruba negli appartamenti alle porte di Roma

Hanno saccheggiato un appartamento a Colleverde e hanno tentato la fuga tra i tetti, ma sono stati arrestati. È quando successo nella notte del 30 ottobre alle porte di Roma. Ad intervenire gli agenti del commissariato Tivoli-Guidonia, in collaborazione con i colleghi del commissariato San Basilio, che hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, 4 cittadini georgiani di età compresa tra i 28 e i 45 anni, tre dei quali pluripregiudicati per reati specifici, sorpresi nel tentativo di intrusione in un appartamento, nella frazione del Colleverde del comune di Guidonia.

Gli agenti venivano allertati, verso le ore 2 circa, a seguito di una segnalazione al 112 da parte di persone che avevano notato la presenza di soggetti sospetti all’interno dell’androne condominiale del palazzo, dove si erano introdotti furtivamente.

Giunti sul posto gli operanti accedevano nel palazzo e al primo piano scorgevano sul pianerottolo i 4 stranieri intenti ad armeggiare nelle vicinanze della porta d’ingresso di un appartamento, i quali, alla vista degli agenti, tentavano invano di guadagnarsi precipitosamente la fuga salendo verso i piani superiori, venendo poi bloccati e tratti in arresto al sesto piano.

Nel corso delle perquisizioni, indosso agli indagati sono stati rinvenuti numerosi arnesi atti allo scasso (chiave inglese, cacciaviti, chiavi alterate, una torcia e diverse bandane). Informato il PM di turno presso la locale Procura della Repubblica, è stato disposto nei loro confronti il giudizio direttissimo nel corso del quale i cittadini georgiani hanno patteggiato una condanna con pena sospesa.