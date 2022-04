Sono stati gli agenti del VI distretto Casilino a smascherare l'appartamento dell'oro rosso. Siamo in via Maso Finiguerra, nel quartiere Romanina. All'interno di un appartamento sono stati trovati tre uomini.

Tutti e 3 sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà in concorso per il reato di ricettazione, per l'accertata presenza di un ingente quantitativo di rame, per un peso complessivo di circa 400 chili.