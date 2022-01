Gli rubano il kite surf e lo trova in vendita on line, contatta il venditore e organizza l'appuntamento esca

Gli avevano rubato il suo amato kite surf. Ne cercava un altro, per praticare lo sport estremo e, una volta adocchiato uno in vendita on line su 'Subito', ha contattato il venditore. Quel kite, aveva attirato l'attenzione dell'uomo perché era molto simile al modello che già aveva.

Così, insospettito, l'acquirente, un romano, ha allertato il distretto di polizia di San Giovanni e lo scorso 18 gennaio, gli agenti e l'acquirente hanno organizzato un appuntamento esca, in via Tuscolana, all'altezza di via Assisi. Il venditore, un uomo di 56 anni, ha portato il kite surf messo on line.

Il cliente sospettoso, ha analizzato la tavola e notato che il numero seriale era lo stesso di quello appartenente al suo kite rubato. Così gli agenti sono intervenuti, hanno identificato il truffatore e lo hanno denunciato per ricettazione, restituendo la tavola al legittimo proprietario.