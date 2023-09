Kerosene rubato e miscelato: fermata autocisterna con 26mila litri a Maccarese

Importavano in Italia il kerosene rubato in Belgio. Miscelato con gasolio e olio rigenerato lo immettevano sul mercato anche attraverso dei distributori di carburante. Un sistema attuato in diverse regioni italiane. Fra loro il Lazio e la provincia di Roma. Proprio nel comune di Fiumicino è stata fermata una autocisterna contenente 26mila litri di combustibile, con il mezzo pesante e il carico poi sequestrati dalla guardia di finanza. Tre le persone indagate a vario titolo. Le fiamme gialle hanno poi dato esecuzione a un decreto di sequestro con cui è stata disposta la confisca di beni del valore complessivo stimato di 3 milioni di euro. Confiscati anche assets per oltre 34 milioni.

In ipotesi d’accusa, l’operazione “Steal Oil” ha consentito di acquisire elementi in ordine all’esistenza di un’associazione per delinquere con base a Rimini, ma operante anche nel Lazio, Umbria, Abruzzo e in Belgio, responsabile di una pluralità di “reati fine” a sfondo economico-finanziario, tra cui svariate intestazioni fittizie di società, tentata truffa ai danni dello Stato, in relazione alla illecita richiesta di finanziamenti pubblici, ricettazione, contrabbando internazionale di oli minerali e frode nell’esercizio del commercio, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, commessi a Rimini e nelle province di Roma, Latina, Napoli e Lucca.

In particolare, le indagini del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno permesso di acquisire elementi dai quali è stato desunto che gli associati hanno illecitamente importato in Italia, in soli 4 mesi di attività e mediante l’utilizzo di fittizia documentazione accompagnatoria, circa 900 mila litri di kerosene provento di furto in un oleodotto di una base Nato in Belgio, destinato cartolarmente a società greche, in ipotesi d’accusa illecitamente miscelato in un deposito abusivo con gasolio e olio rigenerato, immesso in consumo e venduto ad ignari clienti attraverso decine di distributori stradali di carburanti conniventi ubicati in varie regioni d’Italia.

L’ipotesi d’accusa è avvalorata dalla circostanza che nel corso delle indagini, alla barriera autostradale di Maccarese (nel comune di Fiumicino, in provincia di Roma), è stato eseguito un controllo di un autoarticolato nella disponibilità degli indagati, che ha permesso di sottoporre a sequestro di 18 mila chili (corrispondente a circa 26 mila litri) di kerosene in ipotesi provento di furto.