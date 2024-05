Non si ferma all'alt e abbandona lo scooter. In casa un kalashnikov, droga e soldi falsi

Non si è fermato all'alt dei carabinieri ed ha poi abbandonato lo scooter utilizzato per la fuga in strada. Tanto è bastato per rintracciarlo nella sua abitazione dove poi sono state trovate delle armi soft air prive del tappo rosso, della droga e dei soldi falsi. In manette un 56enne italiano residente in zona Villa Gordiani/Collatino.

I fatti in via Pisino, un uomo a bordo di uno scooter non si è fermato all’alt dei carabinieri del nucleo radiomobile e ha continuato la fuga a piedi dopo aver abbandonato il mezzo in strada. Le immediate indagini dei militari hanno consentito di rintracciare l’uomo, 56enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, nella propria abitazione dove i militari hanno trovato fedeli riproduzioni di armi soft air di un fucile AK47 e una pistola Glock19, entrambe prive di tappo rosso, insieme a un panetto di hashish di 460 grammi e 140 grammi di marijuana.

Inoltre, durante la perquisizione sono stati trovati 3100 euro in banconote false. I carabinieri, d’intesa con la procura della Repubblica, hanno arresto l’uomo e lo hanno accompagnato nel tribunale di piazzale Clodio dove è stato convalidato l’arresto.